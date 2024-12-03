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Девушка Джарахова стала артисткой года на российском стриминге

Mona и Macan стали артистами года по версии Яндекс Музыки

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Музыкальный стриминг Яндекс Музыка подвел итоги года в рамках ежегодного события YAM Session. Как сообщила «Газете.Ru» пресс-служба сервиса, мероприятие прошло 2 декабря в Московском международном Доме музыки.

В номинации «Трек года» на мероприятии отметили хит «Поезда» рок-коллектива Жени Трофимова «Комната культуры». Барнаульский коллектив в 2024 году получил наибольшее количество прослушиваний новых треков среди премиальной аудитории в 24 млн подписчиков Яндекс.Плюса и стал Группой года, забрав вторую награду за вечер из рук Яны Чуриковой.

Артистом года стал рэпер Macan, самой прослушиваемой артисткой за год — певица, девушка блогера Эльдара Джарахова Mona.

Фрешменом года назвали исполнительницу BEARWOLF (Валерия Василевская), в номинации «Искра года» победил Wallem, в категории «Король Суперлонча» — Bushido Zho. Выбором редакции стал коллектив «Элли на маковом поле», а в номинации «Покорители Чарта» отмечены Jakone и Kiliana.

Накануне артисткой года по версии VK Музыки стала Анна Asti.

Ранее экс-звезда SEREBRO высказалась о первой песне нового состава группы.

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