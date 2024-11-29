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Экс-звезда SEREBRO высказалась о первой песне нового состава группы

Певица Лизоркина предположила, что группу SEREBRO снова ждет успех

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Экс-звезда группы SEREBRO Марина Лизоркина высказалась о дебютной песне нового состава коллектива. Ее цитирует News.ru.

По словам Лизоркиной, она не слышала новую песню SEREBRO, но предполагает, что продюсер Макс Фадеев видит в группе коммерческий потенциал и группу может ждать успех снова.

«Может быть, не такой глобальный, а может быть, и даже больше, как знать», — сказала артистка.

Сейчас, продолжила Лизоркина, она не интересуется перезапуском коллектива, но не сомневается, что в случае успеха познакомится с обновленным репертуаром.

«Но сейчас это немного вне сферы моего обзора», — отметила певица.

18 мая 2024 года Максим Фадеев сообщил о перезапуске группы SEREBRO. Он опубликовал первое фото с новым составом коллектива. В кадре трое девушек стоят спиной к объективу. Новыми солистками стали артистки под творческими псевдонимами Keiko, Айя и Ди. Первая занимается написанием песен, Ди окончила училище имени Гнесиных, а Айя несколько лет назад принимала участие в детском «Голосе».

29 ноября Фадеев представил публике первый сингл обновленного состава SEREBRO — «Song #2» вышла 29 ноября. В названии есть намек на «Song #1» — трек, с которого началась история коллектива в 2006 году, когда в коллективе пели Елена Темникова, Ольга Серябкина и Марина Лизоркина.

Ранее экс-солистка SEREBRO Ольга Серябкина рассказала, что была бы рада восстановлению группы.

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