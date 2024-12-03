Сын звезды фильма «Москва слезам не верит» раскрыл правду о ее здоровье

Сын артистки Ирины Муравьевой, актер Евгений Эйдлин опроверг в беседе с NEWS.ru информацию о госпитализации матери.

Накануне Telegram-канал Mash сообщал, что звезда фильма «Москва слезам не верит» якобы попала в больницу из-за жалоб на резкие боли в животе. По версии канала, она пролечилась в стационаре, после чего ее отпустили домой и рекомендовали пройти обследование у профильного врача.

«С правдой тут ничего общего нет. <...> Лет на 30 моложе себя чувствует, чем есть», — заявил сын артистки.

8 февраля 2024 года народной артистке России Ирине Муравьевой исполнилось 75 лет. В начале своего пути артистка не смогла поступить в театральный, хотя подавала заявления во все институты разом. Она работала на телевидении, пока не стала одной из самых узнаваемых актрис СССР. Актриса сыграла в фильме «Москва слезам не верит», который получил премию «Оскар».

В феврале «Газета.Ru» рассказывала о 7 важных актерских работах Ирины Муравьевой в честь юбилея «самой обаятельной и привлекательной».

Ранее сообщалось, что звезде «Ворониных» потребовалась помощь врачей.