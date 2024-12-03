Представитель Ирины Муравьевой рассказал о ее самочувствии

Представитель народной артистки РФ Ирины Муравьевой рассказал о ее самочувствии после сообщений о госпитализации. Об этом пишет ТАСС.

По словам представителя, Муравьева находится дома, с ее самочувствием все в порядке.

До этого в СМИ появились сообщения о госпитализации Муравьевой с жалобами на резкие боли в животе.

8 февраля 2024 года народной артистке России Ирине Муравьевой исполнилось 75 лет. Звезда фильма, получившего «Оскар», она в свое время не смогла поступить в театральный (хотя подавала заявления во все институты разом), затем работала на телевидении, а в 30 лет внезапно стала одной из самых узнаваемых актрис СССР. В честь юбилея «самой обаятельной и привлекательной» «Газета.Ru» рассказывала о 7 важных актерских работах Ирины Муравьевой.

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