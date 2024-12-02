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Элтон Джон сделал печальное признание на сцене

Ослепший композитор Элтон Джон не смог посмотреть премьеру своего мюзикла

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Global Look Press

Британский певец, композитор Элтон Джон на премьере мюзикла «Дьявол носит Prada» в лондонском Вест-Энде сделал печальное признание. Его цитирует Daily Star.

После спектакля он вышел на сцену и обратился к зрителям.

«Я потерял зрение и не вижу сцену. Я не мог видеть представление, но оно мне понравилось», — заверил он.

Из-за зрения, добавил 77-летний артист, он не смог присутствовать на предпоказах шоу.

«Мне трудно видеть, но мне нравится слышать, и сегодня вечером все звучало хорошо. Спасибо, что пришли!» — закончил Элтон Джон.

Чтобы спуститься со сцены, ему понадобилась помощь.

Сэр Элтон Джон, кавалер ордена Британской империи, за свою 50-летнюю карьеру продал более 300 миллионов пластинок. 52 его сингла вошли в британский топ-40, а в США 23 сингла достигали топ-40, из которых 16 попали в десятку, а шесть заняли первое место. Один из самых известных — «Candle in the Wind» 1997 года — разошелся тиражом в 37 миллионов копий.

Недавно Элтон Джон подтвердил, что слеп на правый глаз, а левый видит плохо после перенесенной инфекции.

Ранее Элтон Джон перечислил отсутствующие у него органы.

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