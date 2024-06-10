Суд принял решение по «контрафактным» пластинкам «Парка Горького»

Арбитражный суд Москвы принял решение по иску основателя рок-группы «Парк Горького» Стаса Намина (настоящее имя Анастас Микоян), просившего арестовать и запретить продажу компакт-дисков и виниловых пластинок Gorky Park, вышедших на лейбле Moroz Records. Об этом сообщает РИА Новости.

Иск продюсер, обладающий исключительными правами на четыре товарных знака, имеющих общий охраняемый элемент «Парк Горького» и Gorky Park, подал к к бывшему участнику группы «Парк Горького» Алексею Белову, индивидуальному предпринимателю Александру Морозову и ООО «Музыкальное право».

Суд рассмотрел иск в порядке упрощенного производства — разбирательство проходило без судебных заседаний, по представленным сторонами документам.

Намин заявлял, что продажа дисков и пластинок на сайте рекорд-лейбла увеличивает причиняемый ему ущерб, но суд счел эти доводы необоснованными и недоказанными.

Намин также требовал от представителей лейбла уничтожить диски и пластинки за свой счет.

Группа «Парк Горького» (Gorky Park) была создана Стасом Наминым в 1987 году. В 1990 году коллектив распался, в новом составе выступает с 2022 года.

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