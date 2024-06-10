Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд принял решение по «контрафактным» пластинкам «Парка Горького»

Основателю «Парка Горького» Намину отказали в запрете на диски Moroz Records

close
100%
Светлана Шевченко/РИА Новости

Арбитражный суд Москвы принял решение по иску основателя рок-группы «Парк Горького» Стаса Намина (настоящее имя Анастас Микоян), просившего арестовать и запретить продажу компакт-дисков и виниловых пластинок Gorky Park, вышедших на лейбле Moroz Records. Об этом сообщает РИА Новости.

Иск продюсер, обладающий исключительными правами на четыре товарных знака, имеющих общий охраняемый элемент «Парк Горького» и Gorky Park, подал к к бывшему участнику группы «Парк Горького» Алексею Белову, индивидуальному предпринимателю Александру Морозову и ООО «Музыкальное право».

Суд рассмотрел иск в порядке упрощенного производства — разбирательство проходило без судебных заседаний, по представленным сторонами документам.

Намин заявлял, что продажа дисков и пластинок на сайте рекорд-лейбла увеличивает причиняемый ему ущерб, но суд счел эти доводы необоснованными и недоказанными.

Намин также требовал от представителей лейбла уничтожить диски и пластинки за свой счет.

Группа «Парк Горького» (Gorky Park) была создана Стасом Наминым в 1987 году. В 1990 году коллектив распался, в новом составе выступает с 2022 года.

Ранее группа «Мираж» впервые за много лет выступила на стадионе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами