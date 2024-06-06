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Основатель «Парка Горького» подал в суд из-за нарушений авторских прав

Музыкант Намин подал в суд на Белова из-за использования товарного знака Gorky Park

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Музыкант Стас Намин (настоящее имя — Анастас Микоян) подал в суд из-за авторских прав на бывшего участника группы «Парк Горького» Алексея Белова, индивидуального предпринимателя Александра Морозова и ООО «Музыкальное право». Об этом сообщает РИА Новости.

Причиной иска стало то, что на компакт-дисках и виниловых пластинках, изданных лейблом Moroz Records, размещены обозначения Gorky Park. Намин просит признать, что ответчики незаконно используют его товарный знак. Он также требует признать контрафактными компакт-диски CD-DA и виниловые пластинки LP с использованием обозначения Gorky Park.

Представитель Намина заявил, что музыканту принадлежат исключительные права на четыре товарных знака, имеющих общий охраняемый элемент «Парк Горького» и Gorky Park и зарегистрированных в Роспатенте.

«Предложение к продаже и продажа осуществляются через сайт лейбла в сети Интернет, на котором размещена информация о том, что продавцом продукции выступает индивидуальный предприниматель Морозов Александр Николаевич», — заявил представитель артиста.

Намин добивается запрета на использование его товарных знаков ООО «Музыкальное право», Беловым и Морозовым. Он просит обязать ответчиков изъять из оборота и уничтожить за свой счет имеющиеся у них контрафактные компакт-диски и виниловые пластинки, а также взыскать денежную компенсацию за незаконное использование товарных знаков.

Группа «Парк Горького» (Gorky Park) была создана и спродюсирована Стасом Наминым в 1987 году.

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