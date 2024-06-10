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«Мираж» впервые за много лет выступил на стадионе

Группа «Мираж» исполнила хит «Новый герой» на суперфинале Кубка России

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Телеканал «Матч ТВ»

Группа «Мираж» (Екатерина Болдышева и Алексей Горбашов) впервые за много лет выступила на стадионе. Коллектив спел в в «Лужниках» на суперфинале FONBET Кубка России церемонии закрытия суперфинала Кубка России, сообщила «Газете.Ru» пресс-служба «Миража». 

«Выступление в легендарных «Лужниках» — это такое дежавю: группа «Мираж», как и много лет назад, выступает на стадионе! Наш масштаб и наш размер! 42 тысячи зрителей, к тому же футбольных болельщиков, да еще и суперфинал! Да еще и матч только закончился. Атмосфера обжигающая, эмоции зашкаливают», — говорит гитарист и лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов.

По словам Горбашова, группе выступление запомнится и инцидентом с защитником «Зенита» Нуралы Алипом, который разбил голову во время празднования победы петербургского клуба в Кубке России.

«Когда после выступления мы ушли за трибуны, а нам навстречу, на поле медики бегут, мы даже испугались поначалу. Что там случилось за несколько минут после нашего выступления?» — вспоминает он.

Горбашов выразил радость, что один из главных хитов группы, песня «Новый герой», прозвучал в футбольном контексте, и что в 2024 году песня сохраняет популярность на стримингах.

Накануне Горбашов рассказал о характере народной артистки СССР Аллы Пугачевой, уехавшей из России. Он отметил, что Пугачева также без жалости «задвигала неугодных», однако ее авторитет был непререкаем.

Ранее блогер Гусейн Гасанов попал в скандал из-за подаренной машины с розами.

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