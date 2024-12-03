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Стало известно, кого звезда «Великолепного века» сыграет в российском скетчкоме

Турецкий актер Озчивит сыграет сам себя в новом российском сериале «Я к тебе надолго»

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burakozcivit/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Турецкий актер Бурак Озчивит получил главную роль в новом романтическом скетчкоме Карена Захарова «Я к тебе надолго». Об этом пишет kp.ru.

Это первый российский сериал, в котором звезда «Великолепного века» сыграет главную роль — и это роль его самого, как и в «Елках 11».

«Этот проект является особенным для меня, потому что он учит зрителей вместе с главными героями находить радость в мелочах. В ходе съемок нам стало понятно, что, несмотря на большое различие русской и турецкой культур, у нас все равно много общего», — говорит артист.

По сюжету герой Озчивита неожиданно приезжает в Россию в гости к Марине (Юлия Калашникова). Они будут преодолевать культурные различия и особенности российской погоды, а также вспомнят детство. По словам Калашниковой, на съемках они с Озчивитом каждый говорили на родном языке, но это не помешало взаимопониманию.

Сериал «Я к тебе надолго» из шести серий представят в 2024 году в онлайн-кинотеатре «Иви». О съемках стало известно накануне.

Ранее Бурак Озчивит раскрыл детали своей роли в «Елках 11».

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