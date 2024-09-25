Бурак Озчивит раскрыл детали своей роли в «Елках 11»

Турецкий актер, звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит рассказал, что сыграл «очень короткую роль» в российском комедийном фильме «Елки 11». Его слова передают РИА Новости.

По словам артиста, ему не удалось сняться в большой роли в России, поскольку у него уже были запланированы съемки в Турции. При этом Озчивит понадеялся на более продолжительную роль в следующей части «Елок».

В конце августа стало известно о старте съемок в Татарстане новой части новогодней комедии «Елки» с турецким актером. Как сообщал Telegram-канал Mash, у Озчивита были совместные сцены с Рузилем Минекаевым — звездой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Также СМИ раскрывали, что один съемочный день иностранного актера обошелся в сумму от 1,5 до 3 млн рублей.

В июле сообщалось, что Озчивит будет гастролировать по России в октябре и сентябре 2024 года. Артист поучаствует в серии концертов «Музыка турецких сериалов». В Сочи актер выступил 24 сентября, а следующие его выступления пройдут в Петербурге (9 октября, БКЗ «Октябрьский») и Москве (10 октября, «Live Арена»).

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