Валя Карнавал может стать соведущей Павла Воли в Comedy Club

Певица и блогерша Валя Карнавал появилась на сцене в качестве ведущей рядом с Павлом Волей. Видео публикует Telegram-канал ВПШ.

Канал предположил, что артистка вела один из новогодних выпусков Comedy Club вместе с юмористом, поскольку в ролике артистка стояла рядом с Волей в вечернем платье.

В комментариях интернет-пользователи не исключили, что певица выступила как приглашенная звезда на шоу.

Карнавал известна по своим юмористическим роликам в социальных сетях. В 2021-м она дебютировала в кино. Блогерша сыграла Люсю в фильме Дмитрия Невзорова «Отпуск». В сентябре 2023 года стало известно, что Карнавал снялась в комедийном сериале «Экстрим».

Карнавал также пробовала себя в качестве певицы. В 2020-м она представила дебютный сингл «Психушка».

В 2021 году Карнавал оказалась в центре скандала. Блогерша поссорилась с Ларисой Долиной на шоу Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) «Музыкалити». Тогда джазовая певица обвинила свою молодую коллегу в неумении петь и раскритиковала ее за отсутствие музыкального образования. В 2023-м знаменитости помирились на шоу «Неформат».

Ранее сообщалось, что звезда «Великолепного века» снялся в российском скетчкоме.