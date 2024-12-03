«Мы стесняемся»: Ольга Бузова об отношениях с Олегом Майами

Певица Ольга Бузова, представляя записанный с исполнителем Олегом Майами трек «Такси», рассказала об отношениях с коллегой по дуэту. Ее цитирует «Пятый канал».

«Мы впустили людей в наши сердца, а я отношусь к этому как к чему-то очень священному. Я думаю, что Олег тоже, потому что мы всегда очень стесняемся, когда нам задают вопросы друг про друга», — заявила она.

Майами отметил, что у него недавно появилась избранница, имени которой мужчина уточнять не стал.

В середине ноября Олег Майами и Ольга Бузова поцеловались на концерте в честь 8-летия сольной музыкальной карьеры артистки. На мероприятии знаменитости исполнили свой недавно вышедший трек. Под конец выступления Майами притянул Бузову к себе за талию, поцеловал, а затем звезды обнялись.

После этого Майами поднял гонорары за свои выступления.

Ранее Григорий Лепс пристыдил зрителя на концерте.