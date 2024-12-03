Появилось совместное фото «русского Тимоти Шаламе» с реальной звездой «Дюны»

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Актер Марк Эйдельштейн, которого называют «русским Тимоти Шаламе», сделал совместное фото со звездой «Дюны» на церемонии награждения премии Gotham Awards 2024.

Мероприятие проходило в Нью-Йорке. На красную дорожку премии вышли Анджелина Джоли, Зендея, Юра Борисов и другие знаменитости.

У «Аноры» было больше всего номинаций на Gotham Awards 2024. Ей могла достаться награда за «Лучший фильм», но в итоге ее получила драма «Другой человек» с Себастианом Стэном.

В номинации «Лучшая роль второго плана» актера Юру Борисова обошел Кларенс Маклин из фильма «Синг-Синг», лучшим режиссером признали создателя «Мальчишек из Никеля» РаМелла Росса.

Фильм «Анора» получил гран-при Каннского кинофестиваля. Главную роль в картине сыграла Майки Мэдисон — звезда фильма «Однажды в… Голливуде» и пятой части «Крика», вместе с ней в фильме сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.

Gotham Awards — американская независимая кинопремия, которую вручают с 1991 года.

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