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Марго Робби настояла на том, чтобы раздеться перед ДиКаприо на съемках

Актриса Марго Робби: сама решила сняться обнаженной в «Волке с Уолл-стрит»

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Paramount Pictures

Актриса Марго Робби призналась, что настояла на том, чтобы сняться полностью обнаженной в фильме «Волк с Уолл-стрит» с Леонардо ДиКаприо. Об этом звезда рассказала на подкасте Talking Pictures.

Робби сыграла в картине Мартина Скорсезе свою первую крупную роль в кино — она исполнила роль Наоми, бескомпромиссной жены Джордана Белфорта (ДиКаприо).

Перед съемками одной из сцен режиссер сказал на тот момент 20-летней актрисе, что она может остаться в халате. Робби вспомнила, что сделала выбор в пользу полного обнажения. Она считала, именно так поступила бы ее героиня в том эпизоде.

«Суть в том, что она собиралась выйти полностью обнаженной — именно эту карту она разыгрывала», — рассказала актриса.

Также Марго Робби поделилась, как на пробах дала пощечину Леонардо ДиКаприо, хотя по сценарию их герои должны были поцеловаться.

«Я подумала, что поцелую Леонардо ДиКаприо прямо сейчас, и это будет потрясающе. Мне не терпелось рассказать об этом всем своим друзьям. Но потом решила… нет», — вспомнила знаменитость.

Она призналась, что после этого поступка на студии наступила тишина, которая показалась ей вечностью. Но затем все члены съемочной группы «разразились хохотом».

Ранее сообщалось, что Кейт Уинслет пророчили «роли толстушек» в кино.

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