В сети появился русскоязычный трейлер «Мегалополиса» Копполы

В сети появился русскоязычный трейлер нового научно-фантастического фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис». Последняя картина американского режиссера выйдет в прокат 9 января.

Сюжет картины основан на произведении Саллюстия «О заговоре Катилины». Действие фильма происходит в разрушенном Нью-Йорке будущего. Главный герой, гениальный архитектор Сезар Катилина, хочет перестроить мегаполис, превратив его в столицу мира, однако сталкивается с конкурентом в лице мэра города Фрэнка Цицерона.

«Мегалополис» провалился в мировом прокате, не сумев собрать даже десятую часть своего бюджета.

Коппола работал над «Мегалополисом» более 40 лет и вложил в него примерно $120 млн личных денег, вырученных за продажу собственной винодельни. Главную роль сыграл Адам Драйвер, а также в каст вошли: Форест Уитакер, Джон Войт, Натали Эммануэль и Лоуренс Фишберн.

До этого Копполу обвинили в неподобающих действиях по отношению к некоторым женщинам на съемочной площадке «Мегалополиса». Позднее режиссер признался, что действительно целовал женщин на съемках, но опроверг обвинения в харассменте.

Ранее продюсер «Мегалополиса» ответил на обвинения в харассменте в адрес Копполы.