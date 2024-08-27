Фрэнсис Форд Коппола признался, что целовал девушек на съемках «Мегалополиса»

Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола признался, что действительно целовал женщин на съемках «Мегаполиса», но опроверг обвинения в харассменте. Об этом он рассказал в беседе с изданием Rolling Stone.

Перед мировой премьерой фильма на Каннском кинофестивале в мае его обвинили в неподобающих действиях по отношению к некоторым женщинам на съемочной площадке — якобы 85-летний Коппола «пришел на съемочную площадку и попытался поцеловать некоторых полураздетых женщин-статисток» во время съемок сцены в ночном клубе. Некоторые источники утверждали, что он заставлял женщин садиться к себе на колени.

По словам Копполы, обвинения не соответствуют действительности.

«Молодые женщины, которых я поцеловал в щеку во время съемок новогодней сцены, были моими знакомыми. Они просто попытались испортить премьеру», — уверен кинематографист.

Коппола пообещал, что его фильм непохож на то, что предлагает современный Голливуд.

«Фильмы, которые собираются снимать ваши внуки, не будут похожи на то, что мы видим сейчас», — говорит он.

Накануне продюсер нового фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис» Даррен Деметре ответил на обвинения в харассменте в адрес режиссера.

Ранее на создателя мультсериала «Симпсоны» Мэтта Грейнинга подали в суд из-за предполагаемых домогательств другого человека.