Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фрэнсис Форд Коппола признался, что целовал девушек на съемках «Мегалополиса»

Режиссер Коппола опроверг обвинения в харассменте

close
100%
Global Look Press

Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола признался, что действительно целовал женщин на съемках «Мегаполиса», но опроверг обвинения в харассменте. Об этом он рассказал в беседе с изданием Rolling Stone.

Перед мировой премьерой фильма на Каннском кинофестивале в мае его обвинили в неподобающих действиях по отношению к некоторым женщинам на съемочной площадке — якобы 85-летний Коппола «пришел на съемочную площадку и попытался поцеловать некоторых полураздетых женщин-статисток» во время съемок сцены в ночном клубе. Некоторые источники утверждали, что он заставлял женщин садиться к себе на колени.

По словам Копполы, обвинения не соответствуют действительности.

«Молодые женщины, которых я поцеловал в щеку во время съемок новогодней сцены, были моими знакомыми. Они просто попытались испортить премьеру», — уверен кинематографист.

Коппола пообещал, что его фильм непохож на то, что предлагает современный Голливуд.

«Фильмы, которые собираются снимать ваши внуки, не будут похожи на то, что мы видим сейчас», — говорит он.

Накануне продюсер нового фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис» Даррен Деметре ответил на обвинения в харассменте в адрес режиссера.

Ранее на создателя мультсериала «Симпсоны» Мэтта Грейнинга подали в суд из-за предполагаемых домогательств другого человека.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами