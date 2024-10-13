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Звезда «Великолепного века» понадеялся вновь сняться в российском фильме

Актер Бурак Озчивит признался, что хочет снова сняться в российском фильме

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burakozcivit/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Турецкий актер Бурак Озчивит понадеялся, что сможет вновь сняться в российском кино. Об этом сообщает ТАСС.

Озчивит признался, что сразу согласился сыграть в российской комедии «Елки 11», когда ему предложили. Он отметил, что восхищается культурой и искусством России.

«Но из-за своего плотного графика я не смог вырваться надолго, у меня совсем небольшая роль. Очень надеюсь, что этот раз не будет последним, и следующая роль будет серьезнее», — поделился артист.

Озчивит не исключил, что поработает с российскими кинематографистами в Турции. Он отметил, что съемки в России практически не отличаются от турецких: режиссер говорит, а актер исполняет.

В конце августа стало известно о старте съемок в Татарстане новой части новогодней комедии «Елки» с Озчивитом. Как сообщал Telegram-канал Mash, у турецкого актера были совместные сцены с Рузилем Минекаевым — звездой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

В сентябре Озчивит начал снова гастролировать по России с концертом «Музыка турецких сериалов».

Ранее Бурак Озвичит заявил о желании вернуться в Россию как турист.

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