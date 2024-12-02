Мелодии из балета «Щелкунчик» заменят школьные звонки в декабре

В декабре 2024 года в школах вместо обычных звонков будут звучать новогодние мелодии из балета Петра Чайковского «Щелкунчик». Об этом сообщило Минпросвещения России.

«Услышать всемирно известную музыку из балета вместо школьных звонков можно в течение декабря. Школьники всей страны прикоснутся к прекрасному», — говорится в сообщении.

Отмечается, что акция является частью проекта «Музыка вместо звонков», с помощью которого школьников хотят познакомить с музыкальной культурой родной страны.

Кроме того, учащиеся и другие желающие смогут посмотреть балетную постановку в группе Большого театра в соцсети «ВКонтакте» 31 декабря.

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