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Мелодии из балета «Щелкунчик» заменят школьные звонки в декабре

Минпросвещения сообщило, что мелодии из «Щелкунчика» заменят школьные звонки

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Freepik

В декабре 2024 года в школах вместо обычных звонков будут звучать новогодние мелодии из балета Петра Чайковского «Щелкунчик». Об этом сообщило Минпросвещения России.

«Услышать всемирно известную музыку из балета вместо школьных звонков можно в течение декабря. Школьники всей страны прикоснутся к прекрасному», — говорится в сообщении.

Отмечается, что акция является частью проекта «Музыка вместо звонков», с помощью которого школьников хотят познакомить с музыкальной культурой родной страны.

Кроме того, учащиеся и другие желающие смогут посмотреть балетную постановку в группе Большого театра в соцсети «ВКонтакте» 31 декабря.

23 ноября правительство РФ утвердило план мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования до 2030 года. По данным пресс-службы, план включает в себя несколько разделов, среди которых совершенствование учебных предметов, повышение качества подготовки учителей математики и естественно-научных дисциплин.

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