Пространство возможностей. В Москве прошел фестиваль полезной деятельности и саморазвития

В Москве на территории креативных кластеров «Хлебозавод» и «Дизайн завод» прошел первый фестиваль полезной деятельности и саморазвития «ДД Фест». На несколько дней эти пространства стали территорией для саморазвития, поиска себя и своего места в обществе и, конечно, добрых дел, которые можно было совершить здесь и сейчас. О том, за счет чего формат фестиваля соответствует запросу времени, в материале «Газеты.Ru».

26 и 27 октября в Москве прошел первый фестиваль полезной деятельности и саморазвития «ДД Фест». Мероприятие прошло в рамках проекта «Другое дело» и собрало более 10 тыс. участников, включая волонтеров, артистов и спортсменов. Его формат объединил в едином инфополе такие направления деятельности как волонтерство, творчество, здоровье и спорт, обучение и карьеру.

«Проведение «Другим делом» собственного мероприятия было вопросом времени. За 3 года реализации сформировался запрос на офлайн-событие. Около 85% всей деятельности проекта приходится на онлайн-формат. Вместе с более чем 50 партнерами ДД Феста мы создали пространство классных возможностей, которые вдохновляют на полезные дела и заявляют о том, что саморазвитие — это модно!» – подвела итоги фестиваля эксперт по работе с партнерами «Другого дела» Елизавета Метелева.

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Волонтерство и добрые дела

Пространство фестиваля формировали пять тематических площадок, каждая — со своей атмосферой.

Например, на площадке «Волонтерство и добрые дела» гости могли познакомиться с инициативами крупнейших благотворительных организаций и узнать, как они могут внести свой вклад в помощь тем, кто в этом нуждается. За два дня сотни гостей «ДД Феста» помогли приютам для животных. Они обменивали баллы «Другого дела» на различные товары от зоомагазина «Четыре лапы», которые впоследствии были переданы приютам.

close АНО «Россия — страна возможностей»

На экологической площадке фестиваля развернулись мероприятия, направленные на продвижение осознанного потребления и вторичной переработки. Активности, предложенные гостям феста, получили живой отклик: гости сдавали макулатуру в рамках всероссийской акции «БумБатл», приносили ненужную одежду в хорошем состоянии на стенд Экоцентра «Сборка».

В фестивале приняло участие 35 представителей из Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР, в том числе волонтеры Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» и финалисты проекта «Пишем будущее». Взаимообмен опытом проведения социальных инициатив, в том числе уроков мужества для школьников с привлечением демобилизованных студентов, — важная работа, которая позволяет обогатить волонтерское сообщество. «ДД Фест» стал площадкой для полезного диалога и позволил обсудить повестку патриотического воспитания молодежи.

Помимо социальных инициатив, фестиваль был наполнен образовательными программами. Здесь прошли лекции, мастер-классы, паблик-токи, встречи с экспертами, специалистами в медиа грамотности и психологии. Кто-то шел на фестиваль за практическими кейсами, позволяющими наладить отношения с близкими людьми и избегать конфликтов. Кто-то интересовался темой изменения климата и сохранением планеты.

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С экспертами Совкомбанка гости фестиваля прокачали навыки нетворкинга, презентации продукта и быстрых продаж, сыграли в деловую игру и получили призы. На стенде инженерного колледжа «Алабуга Политех» участники узнали о масштабных проектах компании, подали заявки на обучение и получили приглашения на работу. Тренеры Spirit. Fitness проводили кардио и функциональные тренировки, танцы и йогу, а UPPERCUTS DJ School создала музыкальное сопровождение. Также гости дегустировали лимонады и украшали стеклянные бутылки на мастер-классе от ЭКОНАД.

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») организовал показ научно-фантастического сериала «Подростки в космосе». Проект создан Prospect Production при поддержке ИРИ и «НМГ Студии» и вышел на мультимедийной платформе Wink.ru. После показа состоялась встреча с актерами сериала Денисом Косиковым, Александрой Черкасовой и Анатолием Кормановским, а также продюсером Дмитрием Луневым.

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Хедлайнерами фестиваля стали популярные артисты ST и Асия.

За счет разнообразной программы гостям фестиваля было не только интересно, но и полезно провести уикэнд с «ДД Фестом». Единая идея, выстроенная вокруг полезной деятельности человека, в наше время актуальна и востребована. Личностное развитие невозможно без формирования потребности в социальной активности. В среде единомышленников преодолеть этот путь можно быстрее, подпитываясь идеями и примеряя на себя опыт тех, кто рядом. В этом плане первый «ДД Фест» стал настоящей копилкой практик и направлений для саморазвития и полезной деятельности.