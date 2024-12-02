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Родион Газманов раскрыл, почему остается холостяком в 43 года

Певец Родион Газманов заявил, что до сих пор не женат из-за отношения к семье

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Марина Голова/Личный архив Родиона Газманова

Певец Родион Газманов, сын народного артиста России Олега Газманова, раскрыл причину своего холостяцкого статуса в 43 года. Его слова передает «Пятый канал».

Газманов предположил, что все еще не женат из-за того, что семья имеет для него «очень большое значение».

«Семья — это уют. Семья — это тепло. Семья — это люди, которые любят тебя бескорыстно. Семья — это люди, которые всегда готовы поддержать», — заявил артист.

В декабре 2023 года Газманов заявлял, что ходит в холостяках, поскольку не встретил «ту самую». Также исполнитель шутил, что считает идеальной ту девушку, с которой можно будет играть в интеллектуальные игры на раздевание.

О личной жизни Родиона Газманова известно только по слухам, но ни один из романов не был подтвержден официально. СМИ писали, что Газманов состоял в отношениях с коллегой по «Голосу» Василиной Краснослободцевой, а также актрисой Лизой Арзамасовой, которая в итоге вышла замуж за фигуриста Илью Авербуха.

Ранее певица Люся Чеботина заявила, что планирует выйти замуж и родить детей в 2025 году.

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