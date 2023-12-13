Родион Газманов вспомнил свой самый необычный Новый год

Певец Родион Газманов в разговоре с PROZvezd вспомнил, как встречал Новый год в машине с любимой девушкой.

«Мы с моей девушкой должны были встречать Новый год на даче у друзей. Перед этим заехали в магазин за продуктами и алкоголем. Нам оставалось 15 километров до дачи, когда мы застряли в сугробе. Нам ничего не оставалось делать, кроме того, как встречать Новый год прямо там, открыв бутылку шампанского на двоих», — рассказал Газманов.

Он уточнил, что всего через 15 минут после боя курантов им помогли выбраться из сугроба, и они отправились на дачу к друзьям. Газманов предположил, что все еще ходит в холостяках, так как пока не встретил «ту самую». При этом музыкант выразил мнение, что, возможно, уже повстречал идеальную девушку, но пока не понял этого. Также исполнитель пошутил, что считает идеальной ту девушку, с которой можно будет играть в интеллектуальные игры на раздевание.

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