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Кристина Асмус стала продюсером вслед за новым избранником

Актриса Кристина Асмус впервые выступила продюсером в фильме «Обе две»

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asmuskristina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Кристина Асмус впервые выступила в качестве продюсера в фильме «Обе две», в котором также исполнила одну из главных ролей. Это заметил Telegram-канал «Светский хроник».

Премьера комедии состоялась в сентябре 2024 года, а в ноябре знаменитость публично рассказала о новом романе. Позднее выяснилось, что новым избранником звезды стал продюсер сериала «Беспринципные» Илья Бурец.

СМИ предполагают, что Асмус и Бурец познакомились во время работы над сериалом «РАЙцентр» — в нем актриса сыграла главную роль, а ее возлюбленный был продюсером. Съемки проходили летом 2022 года, когда у Асмус был роман с актером Романом Евдокимовым.

В конце ноября Кристина Асмус впервые вышла в свет с Бурцом. Они появились вместе на премьере сериала «Первый номер» — спустя неделю после того, как мужчина развелся с супругой Александрой.

До этого у Асмус был роман с актером Романом Евдокимовым. Влюбленные долгое время не афишировали отношения, но в декабре 2022 года их заметили на премьере фильма «Мажор в Сочи». Прошлой зимой стало известно, что актеры расстались.

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