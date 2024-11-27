СМИ выяснили, что новый избранник Асмус развелся неделю назад

Журналистка Алена Мартынова заявила, что новый возлюбленный актрисы Кристины Асмус, продюсер Илья Бурец, развелся с супругой 18 ноября 2024 года. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале «Светский хроник».

Мартынова приложила к посту скриншот из картотеки московских судов. Жена продюсера Александра подала на развод 11 октября, а последнее заседание по делу прошло только неделю назад. В этом браке у Буреца родиласьдочь, сейчас ей 11 лет.

Также «Светский хроник» предполагает, что Асмус и Бурец познакомились на съемках сериала «РАЙцентр» — в нем актриса сыграла главную роль, а ее новый избранник был продюсером. Съемки проходили летом 2022 года, когда у Асмус был роман с актером Романом Евдокимовым.

Накануне стало известно, что Асмус появилась на премьере сериала «Первый номер» вместе с продюсером сериалов «Беспринципные» и «Райцентр» Ильей Бурецом. На мероприятии знаменитости держались за руки, а затем вместе покинули светский вечер.

25 ноября Асмус публично рассказала о новом романе. Она опубликовала фотографию, на которой сидела на диване с чашкой чая и проведенной к руке трубкой от капельницы. Это фото, признавалась звезда, сделал ее новый возлюбленный. Имени мужчины Асмус не раскрывала.

До этого у звезды «Универа» был роман с актером Романом Евдокимовым. Влюбленные долгое время не афишировали отношения, но в декабре 2022 года их заметили на премьере фильма «Мажор в Сочи». Прошлой зимой стало известно, что актеры расстались.

Ранее актриса Марина Федункив подтвердила, что родила сына в 53 года.