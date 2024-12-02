Буланова раскрыла, как долги мужа отразились на его счету

Певица Татьяна Буланова заявила в беседе с kp.ru, что долги мужа Валерия Руднева никак не отразились на нем.

Буланова уточнила, что в курсе всех дел супруга. Она опровергла, что у мужа заблокировали счета из-за долгов.

«Там не совсем долги. Это поручительства. Я в курсе всех его дел. Он свои обязательства по ним сейчас выполняет. Счета ему не блокировали», — поделилась артистка.

Буланова вышла замуж за предпринимателя Руднева, который на 19 лет ее моложе, в июне 2023 года. Свадьба прошла в Санкт-Петербурге.

В октябре kp.ru сообщал, что Руднев не погасил долги. Бизнесмен должен 8,9 миллиона рублей с кредита. У мужа Булановой также появилась кредитная задолженность в 8,8 тысячи рублей. Кроме того, издание обнаружило у мужчины два штрафа ГИБДД.

По данным издания, Руднев не оплатил налоги своих бизнесов. ООО «ББ-Галерея» должна ФНС 805 тысяч рублей и находится под риском закрытия. Компания проходит процесс исключения из ЕГРЮЛ. Это подразумевает прекращение деятельности фирмы.

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