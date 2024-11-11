После трагедии из номера Лиама Пейна пропал дорогой аксессуар

Аргентинская полиция заявила, что из номера экс-солиста One Direction Лиама Пейна после трагедии с артистом пропал дорогой аксессуар — часы Rolex. Об этом сообщает издание Daily Mail.

У нескольких человек, проходящих по делу Пейна, прошли обыски, но часы найдены не были. В частности, полицейские обыскали двух эскортниц, с которыми певец провел последние часы жизни.

Теперь полиция снова будет искать часы в номере, который снимал певец.

Сообщается, что Лиама видели в часах на изображениях с камер видеонаблюдения и фотографиях, включенных в материалы обвинения и сделанных в последний день его жизни.

Бывшего солиста One Direction Лиама Пейна не стало ночью 17 октября в Буэнос-Айресе. Он упал с третьего этажа отеля, в его номере нашли наркотические вещества. Перед трагедией сотрудники гостиницы пожаловались на неадекватное поведение артиста.

Накануне Шэрон Осборн обвинила музыкальную индустрию в трагедии с Лиамом Пейном.

Ранее в сети предположили, что Пи Дидди причастен к трагедии с экс-звездой One Direction.