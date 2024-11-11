Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

После трагедии из номера Лиама Пейна пропал дорогой аксессуар

У нескольких человек прошли обыски по подозрению в краже часов Rolex певца Пейна

close
PLANET PHOTOS/Twitter/PLANET PHOTOS/Global Look Press

Аргентинская полиция заявила, что из номера экс-солиста One Direction Лиама Пейна после трагедии с артистом пропал дорогой аксессуар — часы Rolex. Об этом сообщает издание Daily Mail.

У нескольких человек, проходящих по делу Пейна, прошли обыски, но часы найдены не были. В частности, полицейские обыскали двух эскортниц, с которыми певец провел последние часы жизни.

Теперь полиция снова будет искать часы в номере, который снимал певец.

Сообщается, что Лиама видели в часах на изображениях с камер видеонаблюдения и фотографиях, включенных в материалы обвинения и сделанных в последний день его жизни.

Бывшего солиста One Direction Лиама Пейна не стало ночью 17 октября в Буэнос-Айресе. Он упал с третьего этажа отеля, в его номере нашли наркотические вещества. Перед трагедией сотрудники гостиницы пожаловались на неадекватное поведение артиста.

Накануне Шэрон Осборн обвинила музыкальную индустрию в трагедии с Лиамом Пейном.

Ранее в сети предположили, что Пи Дидди причастен к трагедии с экс-звездой One Direction.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами