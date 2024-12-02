Сестра Гуфа рассказала, где находится рэпер вместо рехаба

Сестра рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) Ольга рассказала, где находится рэпер вместо рехаба. Родственницу звезды цитирует Peopletalk.

Долматова опровергла информацию о том, что брат вновь находится в клинике.

«Вы следите за его Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)? Вчера, например, Алексей был в чайной», — сказала она.

Ольга дала журналистам понять, что сейчас музыкант в порядке.

Гуф попал в реабилитационную клинику после инцидента в банном комплексе в Подмосковье. В ночь на 23 октября рэпер с компанией арендовал баню в городе Апрелевка. Как сообщали сотрудники комплекса, Гуф не оплатил часть аренды, а позже подрался с братом управляющей — сотрудником патрульно-постовой службы полиции.

24 октября на рэпера составили протокол за мелкое хулиганство. Позже он записал видео из отдела полиции, в котором извинился за случившееся.

Несколько дней назад исполнитель покинул клинику вместе с невестой.

Ранее стало известно, что Гуф вернулся в рехаб и показал пациентам свои клипы.