Директор Эрмитажа заявил, что готовится к «смене караула»

Генеральный директор Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге Михаил Пиотровский сообщил, что «готовится к смене караула». Его цитирует «Интерфакс».

Намекая накануне собственного 80-летия на скорый выход на пенсию, он привел в пример директора Музея современного искусства в Нью-Йорке Глена Лаури.

«Он тоже востоковед, как и я. Он проработал в музее более 30 лет. У него тоже, как у меня, готовится смена караула», — говорит Пиотровский.

Директор подчеркнул, что продолжает традиции, заложенные в музее предыдущими управленцами.

«При мне появился Эрмитаж в Старой деревне, Главный штаб. Я считаю, это большим и важным достижением и старался продолжить дело своего отца», — заключил он.

Пиотровский возглавил Эрмитаж в 1992 году. 9 декабря 2024 года ему исполняется 80 лет.

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