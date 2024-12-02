Первый в России Музей героизма открылся в Москве на ВДНХ. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Экспозиция разделена на три основных тематических раздела: «Подвиг», «Становление героя», «Путь воина».

В разделе «Подвиг» посетители познакомятся с историей русского военного дела со времен Древней Руси и до современных дней. «Становление героя» посвящено теме героизма в культуре и истории, а «Путь воина» — воинским достижениям солдат и офицеров российских спецподразделений.

Мультимедийная экспозиция занимает площадь около тысячи квадратных метров.

До этого президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума поручил открыть новые музеи на Дальнем Востоке, в рамках этого увековечить память о Курильской десантной операции августа-сентября 1945 года — заключительном этапе Второй мировой войны.

До этого в Курской области ВСУ разрушили Глушковский краеведческий музей.