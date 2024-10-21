Долги мужа Булановой выросли до 10,7 миллиона рублей

Сумма долга мужа певицы Татьяны Булановой Валерия Руднева выросла до 10,7 миллиона рублей. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, Руднев до сих пор не погасил долги. Его самый крупный долг составляет 8,9 миллиона рублей с кредита. У бизнесмена также появилась новая кредитная задолженность в 8,8 тысячи рублей. Кроме того, kp.ru обнаружил у мужчины два штрафа ГИБДД.

Как отмечает издание, Руднев не оплатил налоги своих бизнесов. ООО «ББ-Галерея» должна ФНС 805 тысяч рублей и находится под риском закрытия. Компания проходит процесс исключения из ЕГРЮЛ. Это подразумевает прекращение деятельности фирмы.

Буланова вышла замуж за предпринимателя Руднева, который на 19 лет ее моложе, в 2023 году. Исполнительница рассказывала, что все расходы по организации свадьбы на себя взял возлюбленный. По словам певицы, спортсмен мечтал устроить торжество с размахом, поскольку женился впервые, и она этому не препятствовала.

23 апреля kp.ru сообщил, что Валерий Руднев, занятый в ресторанном бизнесе, задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) больше 700 тыс. рублей.

Ранее бизнес Никиты Преснякова ушел в минус на миллион рублей в 2023 году.