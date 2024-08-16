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Глюкоза отказалась от рехаба после концерта в Красноярске

Mash: певица Глюкоза отказалась лечиться в рехабе из-за боязни сливов

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Global Look Press

Певица Глюкоза (Глюк'oZа, настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) отказалась от лечения в реабилитационном центре. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, исполнительница опасается слива информации о себе и хайпа вокруг имени. Чистякова-Ионова решила лечиться дома, к ней приходят врачи, которые следят за состоянием артистки.

Также Mash утверждает, что семья Глюкозы «закрылась ото всех» после скандального выступления певицы в Красноярске. На том выступлении, которое состоялось 10 июля, Чистякова-Ионова странно себя вела и не попадала в ноты. Появились слухи о том, что в ее поведении виновато опьянение психоактивными веществами и алкоголем.

Сама Наталья Чистякова-Ионова рассказывала, что причиной ее странного поведения стал прием антидепрессантов и снотворных. По словам исполнительницы, она потеряла бабушку Лидию, которая ее воспитывала, и на фоне стресса у нее начались проблемы со здоровьем.

В конце июля Telegram-канал Mash сообщал, что близкие и команда певицы хотят положить ее в реабилитационный центр, в котором лечилась ее коллега по сцене МакSим. Рассматривались варианты как в России, так и за рубежом.

Ранее бывшего мужа Лерчек заметили с новой девушкой на следующий день после развода.

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