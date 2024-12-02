Звезда «Следа» раскрыл, сколько тратит денег на еду

Актер Сергей Пиоро признался в шоу «Звезды сошлись», что тратит около 70 тысяч рублей в месяц на еду.

По словам Пиоро, столько денег уходит на еду для семьи из трех человек. Актер уточнил, что эта сумма тратится не на деликатесы, а на базовый список продуктов — мясо, молочные продукты, овощи, крупы. Актриса Екатерина Соломатина призналась, что на ее семью уходит тоже примерно 60-70 тысяч рублей.

Певец Аркадий Укупник отметил, что у него выходит большой чек за один поход в магазин. Его жена уточнила, что они с мужем часто берут морепродукты и икру.

«Раньше за один приход было 7-8 тысяч рублей, сейчас меньше 15 тысяч не получается», — рассказал музыкант.

В августе продюсер Сергей Дворцов заявил, что Укупник не так популярен на корпоративах. По словам шоумена, музыканта редко приглашают на частные выступления. Его гонорар составляет от одного до трех миллионов рублей. Продюсер уточнил, что у исполнителя есть в райдере алкоголь. Как заявил продюсер, это не редкость для артистов.

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