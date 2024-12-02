Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Следа» раскрыл, сколько тратит денег на еду

Актер Сергей Пиоро признался, что тратит 70 тыс. рублей в месяц на еду

close
sergpioro/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Сергей Пиоро признался в шоу «Звезды сошлись», что тратит около 70 тысяч рублей в месяц на еду.

По словам Пиоро, столько денег уходит на еду для семьи из трех человек. Актер уточнил, что эта сумма тратится не на деликатесы, а на базовый список продуктов — мясо, молочные продукты, овощи, крупы. Актриса Екатерина Соломатина призналась, что на ее семью уходит тоже примерно 60-70 тысяч рублей.

Певец Аркадий Укупник отметил, что у него выходит большой чек за один поход в магазин. Его жена уточнила, что они с мужем часто берут морепродукты и икру.

«Раньше за один приход было 7-8 тысяч рублей, сейчас меньше 15 тысяч не получается», — рассказал музыкант.

В августе продюсер Сергей Дворцов заявил, что Укупник не так популярен на корпоративах. По словам шоумена, музыканта редко приглашают на частные выступления. Его гонорар составляет от одного до трех миллионов рублей. Продюсер уточнил, что у исполнителя есть в райдере алкоголь. Как заявил продюсер, это не редкость для артистов.

Ранее Павлиашвили объяснил, почему отказывается пить на корпоративах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами