Продюсер раскрыл гонорар Укупника за концерт

Музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов заявил в беседе с порталом «Страсти», что певец Аркадий Укупник не так популярен на корпоративах.

По словам Дворцова, Укупника редко приглашают на частные выступления. Его гонорар составляет от одного до трех миллионов рублей. Он уточнил, что у певца есть в райдере алкоголь. Как заявил продюсер, это не редкость для артистов.

«Его сейчас не часто заказывают, потому что его слава немного уже сошла на нет. Но тем не менее, в своих кругах он остается востребованным артистом для частных мероприятий», — рассказал шоумен.

16 ноября 2023 года федеральная налоговая служба арестовала счета композитора и певца Аркадия Укупника.

По данным издания, Укупник задолжал ФНС 42 тыс. рублей, поэтому Налоговая служба приостановила операции по счетам исполнителя.

Mash добавлял, что недавно на композитора подавала в суд частная охранная организация «Гольфстрим». Укупник, заявляет издание, отказался оплачивать услуги предприятия, охранявшего его недвижимость. Он задолжал ЧОПу 72 тыс. рублей, однако суд взыскал только 47 тыс. рублей.

Ранее долг «королевы марафонов» вырос на 1,2 миллиона рублей.