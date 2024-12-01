«Как у Чебурашки»: Алсу нашла недостаток в своей внешности

Певица Алсу нашла недостаток в своей внешности. Об этом она высказалась в подкасте «Черное/белое».
По мнению 41-летней певицы, ее недостатком является лопоухость — якобы сильно торчащие уши.
«Я не могу делать сильно зализанные прически, потому что у меня, как у Чебурашки, торчат уши», — сказала она ведущим.
Ведущие не поверили Алсу, когда она продемонстрировала им свои уши.
В 2024 году певица подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. У звезды трое детей от Абрамова: 18-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 8-летний Рафаэль.
Накануне она описала свой идеал мужчины.
Ранее Алсу сделала тату на шее, «закрыв гештальты» на 2024 год.