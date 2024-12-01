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«Как у Чебурашки»: Алсу нашла недостаток в своей внешности

Певица Алсу назвала недостатком своей внешности лопоухость

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alsou_a/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алсу нашла недостаток в своей внешности. Об этом она высказалась в подкасте «Черное/белое».

По мнению 41-летней певицы, ее недостатком является лопоухость — якобы сильно торчащие уши.

«Я не могу делать сильно зализанные прически, потому что у меня, как у Чебурашки, торчат уши», — сказала она ведущим.

Ведущие не поверили Алсу, когда она продемонстрировала им свои уши.

В 2024 году певица подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. У звезды трое детей от Абрамова: 18-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 8-летний Рафаэль.

Накануне она описала свой идеал мужчины.

Ранее Алсу сделала тату на шее, «закрыв гештальты» на 2024 год.

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