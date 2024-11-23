Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сосо Павлиашвили отказался выпивать с диаспорами на корпоративах

Mash: певец Павлиашвили поднял ценник на корпоративы на 10%

close
Андрей Титов/Business Online/Global Look Press

Певец Сосо Павлиашвили отказался выпивать с диаспорами и рестораторами на корпоративах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, артист поднял ценник на выступления в новогодний сезон на 10% — до двух миллионов рублей. По условиям договора с певцом, на выступления он берет с собой жену и сына, супруги совершают перелеты бизнес-классом, сын — экономом, аналогичные условия касаются проживания.

Передвигаться в пункте назначения семья должна на представительском автобусе с аккуратным водителем. В гримерке должна быть бутылка дорогого белого сухого вина. Если во время подготовки Павлиашвили что-то не понравится, он может отменить выступление.

Накануне уехавший из России комик Артур Чапарян назвал цену, за которую готов вернуться в Москву и выступить на корпоративах.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что выступление шоумена Ивана Урганта на новогодних корпоративах стоит от 7 до 9 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами