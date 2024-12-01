Дизайнер выиграл суд из-за зубных щеток против Андрея Кончаловского

Дизайнер из Москвы Александр Белов выиграл суд у режиссера Андрея Кончаловского из-за формы зубных щеток. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

В конфликте интересов Арбитражный суд встал на сторону Белова, который в 2021 году получил от экспертов подтверждение уникальности разработанной им формы зубной щетки и оформил исключительное авторское право.

Такие зубные щетки мог изготавливать конкретный московский завод только по заказу Белова. Весной 2024 года дизайнер увидел щетки, похожие на свои, в одной из аптек сети «Планета здоровья», принадлежащей 87-летнему Кончаловскому (25% доля) и его товарищу-бизнесмену.

Юристы дизайнера сделали контрольные закупки и выяснили, что товар продавался в нескольких точках. Белов не сомневается, что компания украла его модель и попросила своего производителя сделать такую же щетку. Автор патента обратился в суд и потребовал 50 тысяч рублей, его требования удовлетворили.

Кроме того, суд обязал «Планету здоровья» оплатить Белову 2 тысячи рублей судебных издержек, а также уничтожить все имеющиеся в сети зубные щетки с таким дизайном. Они уже исчезли из продажи.

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