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Группa Ottawan приехала в Россию и назвала любимые русские блюда

Лидер группы Ottawan Жан-Батист назвал борщ и икру любимыми русскими блюдами

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лидер французской группы Ottawan Патрик Жан-Батист приехал в Россию и назвал любимые русские блюда. Об этом сообщает NEWS.ru.

Жан-Батист и его коллега Япи Изабелль приняли участие в международном фестивале «Легенды Ретро FM 2024».

«Борщ. Икра, мне нравится икра», — признался исполнитель, добавив, что предпочитает красную и розовую, а не черную икру.

Япи Изабелль добавила, что любит водку и попросила в шутку принести ей сразу две стопки.

Жан-Батист уточнил, что часто обедает в ресторане The Ritz-Carlton в центре Москвы, подчеркнул, что ему нравится вся российская столица, и описал город французским словом «cheri» («любимая»).

Накануне итальянский певец Аль Бано сообщил, что с радостью выступит с концертом в Донбассе в знак «поддержки мира в Москве или где-либо еще».

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как режиссер Эмир Кустурица стал лучшим другом России.

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