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Итальянский певец выразил готовность выступить в Донбассе

Аль Бано назвал Донбасс российским и заявил о готовности дать там концерт

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Marilla Sicilia/Global Look Press

Итальянский певец Аль Бано сообщил, что с радостью выступит с концертом в Донбассе в знак «поддержки мира в Москве или где-либо еще». Его слова передает ТАСС со ссылкой на газету Il Fatto quotidiano.

Исполнитель хита «Felicità» подчеркнул в беседе с итальянским изданием, что Донбасс всегда был русским и призвал всех «взглянуть правде в глаза». Также Аль Бано выразил поддержку новоизбранному президенту США Дональду Трампу, поскольку, считает артист, политика республиканца будет способствовать миру.

В марте 2024 года Аль Бано заявлял, что мечтает снова посетить Россию, чтобы таким образом отметить «наступление мира». При этом до этого, отмечает ТАСС, итальянский артист выступал с критикой СВО и выражал уверенность, что «больше не вернется в Россию».

Первая известность к Аль Бано пришла в 1967 году после выпуска песни «Nel sole». Однако наибольшую популярность ему принес дуэт с бывшей женой Роминой Пауэр. Они дважды выступали на конкурсе «Евровидение» — в 1976-м и 1985-м.

Наиболее известные песни Аль Бано и Рамины Пауэр — «Sharazan», «Felicita», «Ci sara», «Liberta». Артисты развелись в 1999 году. Аль Бано продолжает записывать студийные альбомы, последний из которых вышел в 2020 году. В 2013 году в Москве, впервые за многие годы, Аль Бано и Ромина Пауэр дали три совместных концерта с участием звезд итальянской эстрады.

Ранее стало известно, что вслед за Байденом-Дюжевым в России появился свой Макрон.

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