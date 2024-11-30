Поперечный о штрафе за дискредитацию армии: «Впаяли уже второе дело»

Комик Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом) выразил недоумение в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что его во второй раз привлекли к административной ответственности в России.

«Когда тебя сделали иноагентом и впаяли уже второе административное дело, а ты просто чиловый парень, который шутит шутки и снимает прикольные видео на YouTube», — написал юморист.

Пост комика прокомментировал телеведущий и комик Михаил Шац (признан в РФ СМИ-иноагентом). Он написал: «Знакомая история», — и добавил в конце смеющийся эмодзи.

22 ноября Поперечного оштрафовали на 50 тыс. рублей по статье о дискредитации армии из-за постов в Instagram. По версии суда, публикации блогера были «направленные на формирование негативного отношения к российской армии».

В июне Минюст признал Поперечного иноагентом, поскольку блогер работал с информационными площадками, контролируемыми зарубежными структурами. Он также выступал против СВО и действий российских властей. Комик безуспешно пытался обжаловать свой статус.

В январе 2023 года Поперечный вместе с супругой, блогершей Полиной Чистяковой эмигрировали в США. В июне комик продал свою квартиру в Санкт-Петербурге за 35 млн рублей.

Ранее музыкант Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что подарит Бородину один из своих объектов в России.