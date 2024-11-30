Виктория Боня потребовала от бывшего возлюбленного 5 млн рублей

Блогерша и телеведущая Виктория Боня заявила в беседе со «Звездачом», что бывший возлюбленный не вернул ей 5 млн рублей долга.

«Я ждала до последнего, что он вернет. Сказал, что на день рождения. День рождения был позавчера», — заявила знаменитость.

Она не стала раскрывать имя избранника, о котором идет речь. Однако в феврале 2024 года стало известно, что блогерша рассталась с предпринимателем Русланом Гасановым. Пара состояла в отношениях больше двух лет.

Долгое время знаменитости скрывали свой роман, поскольку Гасанов официально был женат на другой женщине. В октябре 2023 года стали вместе выходить в свет и делиться совместными фото.

Недавно Боня сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что друзья купили у нее кусок торта за 15 млн рублей на вечеринке в честь ее 45-летия. Гости вечера выкупили у блогерши кусок торта, чтобы таким образом подарить ей возможность побывать на вершине Эвереста. Знаменитость порадовалась, что очередной ее мечте суждено сбыться.

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