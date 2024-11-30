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Виктория Боня потребовала от бывшего возлюбленного 5 млн рублей

Блогерша Виктория Боня заявила, что бывший любовник задолжал ей 5 млн рублей

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Асатур Есаянц/РИА Новости

Блогерша и телеведущая Виктория Боня заявила в беседе со «Звездачом», что бывший возлюбленный не вернул ей 5 млн рублей долга.

«Я ждала до последнего, что он вернет. Сказал, что на день рождения. День рождения был позавчера», — заявила знаменитость.

Она не стала раскрывать имя избранника, о котором идет речь. Однако в феврале 2024 года стало известно, что блогерша рассталась с предпринимателем Русланом Гасановым. Пара состояла в отношениях больше двух лет.

Долгое время знаменитости скрывали свой роман, поскольку Гасанов официально был женат на другой женщине. В октябре 2023 года стали вместе выходить в свет и делиться совместными фото.

Недавно Боня сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что друзья купили у нее кусок торта за 15 млн рублей на вечеринке в честь ее 45-летия. Гости вечера выкупили у блогерши кусок торта, чтобы таким образом подарить ей возможность побывать на вершине Эвереста. Знаменитость порадовалась, что очередной ее мечте суждено сбыться.

Ранее стало известно, кто из звезд крестил сына Марины Федункив.

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