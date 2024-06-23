Виктория Боня раскрыла реальную причину расставания с молодым возлюбленным

Блогерша и телеведущая Виктория Боня призналась в шоу «Злые языки», что рассталась с бизнесменом Русланом Гасановым из-за контроля и ревности со стороны партнера.

Боня вспомнила, как опубликовала в социальных сетях скриншот с другом, что не понравилось Гасанову. Возлюбленный потребовал удалить публикацию.

«Сидишь там голая в халате». А видно там только треугольничек, сейчас больше видно. И знаешь, эта история, когда молодой мужчина пытает тебя контролировать во всех местах. Я говорю: «Это мой друг, с которым я дружу много лет». И меня как взорвало, я говорю: «Не надо так со мной разговаривать». И знаешь, все, что накопилось за эти три года – вот этого контроля», — поделилась блогерша.

Боня также рассказала в программе, что сделала пластику частично из-за Гасанова. Телеведущая хотела соответствовать своему молодому возлюбленному. «Чтобы не быть вот этой «старухой», которой меня называют», — призналась телеведущая.

Боня более двух лет скрывала отношения с Русланом Гасановым, который официально состоял в браке с другой женщиной. В октябре 2023 года они стали вместе выходить в свет и делиться совместными фото. Телеведущая старше бизнесмена на 14 лет. 13 февраля Боня объявила о расставании с предпринимателем.

Ранее Виктория Боня пожелала себе роман с 60-летним миллиардером.