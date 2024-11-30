Сергей Лазарев ушел из шоу «Ну-ка, все вместе!» после скандала

Певец Сергей Лазарев сообщил в финале шестого сезона шоу «Ну-ка, все вместе!», что покидает проект после пяти лет работы. Полный выпуск опубликован на сайте Smotrim.ru.

«К сожалению, очень сложно каждый эфир дается мне эмоционально, поэтому я все-таки принял решение покинуть шоу. Ребят, простите, но это мой последний сезон», — поделился исполнитель.

Один из членов жюри Николай Басков поблагодарил Лазарева «за эмоции, за верность музыке и искусству». Он также отметил, что его коллега на протяжении всех шести сезонов воспринимал каждого участника «как родного и близкого человека».

Последний выпуск шестого сезона вокального проекта «Ну-ка, все вместе!» вышел 29 ноября. Победительницей стала 17-летняя Элен Бадалян, она выиграла 5 млн рублей и получила возможность записать песню с ротацией в эфире «Нового Радио».

Сергей Лазарев попал в скандал после одного из выпусков «Ну-ка, все вместе!». Певец нажал кнопку за отказавшегося голосовать члена жюри Льва Рудина, и в итоге по сто баллов набрали две участницы — они обе получили в подарок хит от композитора Игоря Крутого.

Ранее появились подробности скандала с Якубовичем на шоу «Что было дальше?».