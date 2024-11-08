Москвича посадили в изолятор за символы ЛГБТ и ФБК в запрещенной соцсети

Житель Москвы получил административный арест на 12 суток за посты с символикой запрещенных в РФ организаций, которые он размещал на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным журналистов, мужчина активно высказывал свою политическую позицию и размещал символы ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), «Фонда борьбы с коррупцией» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) и легиона «Свобода России» (организация запрещена в России).

В отношении москвича составили три протокола по статье о демонстрации запрещенной символики. Свою вину мужчина признал и оправдался тем, что давно за своей страницей не следил.

В октябре другого жителя столицы арестовали на десять суток после обнаружения на его странице во «ВКонтакте» фотографий с запрещенной в России символикой.

Уточняется, что мужчина хранил в «Сохраненном» десятки фотографий с нацистскими солдатами, Гитлером и его соратниками, Третьего рейха. В отношении нарушителя составили 24 административных протокола за демонстрацию нацистской символики, после чего его оставили в СИЗО до 20 сентября.

Ранее кабмин РФ поддержал проект об обязательных работах за показ нацистской символики.