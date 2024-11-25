Появилось видео, как Якубович со скандалом покидает шоу «Что было дальше?»

Шоу «Что было дальше?» (ЧБД) опубликовало в Telegram видео, на котором телеведущий Леонид Якубович покидает площадку, вероятно, не завершив съемки.

«Вы же не дали рассказать, и теперь тайна останется тайной», — возмущенно произносит Якубович, спускаясь по лестнице.

В момент ухода за телеведущим следуют операторы с камерами и один из ведущих ЧБД Алексей Щербаков. Под конец видео комик саркастически интересуется у представителя Якубовича, собирается ли звезда «Поля чудес» снова посетить их шоу.

«Съемки нового выпуска ЧБД закончились скандалом!!!» — сказано в посте ЧБД.

Выпуск с Якубовичем еще не опубликован в соцсетях «Что было дальше?», поэтому неизвестно, что действительно произошло на съемках.

24 ноября сообщалось, что ведущие шоу «Что было дальше?» Тамби Масаев и Тимур Ромашко выступают за 1,5 миллиона рублей на частных мероприятиях. По информации Life со ссылкой на SHOT, за дополнительные полтора рублей к корпоративу может присоединиться еще один участник проекта Илья Макаров.

Ранее стало известно, что против Ильи Варламова (признан в РФ иностранным агентом) возбудили уголовное дело.