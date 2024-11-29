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Игорь Мишин покинул пост генерального продюсера KION после обысков

Медиаменеджер Мишин ушел с должности продюсера онлайн-кинотеатра KION

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Медиаменеджер Игорь Мишин покинул должность генерального продюсера онлайн-кинотеатра KION. Об этом он сообщил у себя на странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Как сообщил «Бюллетень кинопрокатчика», увольнение подтвердили в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION.

«Трудовой контракт с Игорем Мишиным расторгнут по соглашению сторон в связи с личными обстоятельствами», — рассказали представители платформы.

Сам медиаменеджер объяснил, что принял решение закончить карьеру в индустрии.

«Я очень надеюсь, что больше не случится никаких больших медийных проектов в моей жизни — каналов, студий, платформ и, прости меня господи, холдингов», — написал он, не исключая, что будет «писать и придумывать».

21 октября в доме Мишина провели обыск и нашли сверток с неизвестным веществом.

Ранее в Минкульте высказались об ограничениях на западную культуру.

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