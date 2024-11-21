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В доме организатора «голой вечеринки» Мишина нашли сверток с неизвестным веществом

Mash: в доме организатора голой вечеринки Мишина нашли сверток с веществом

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В доме одного из организаторов «голой вечеринки» Игоря Мишина провели обыск и нашли сверток с неизвестным веществом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, в коттедже Мишина в подмосковном поселке Раздоры прошел обыск. У медиаменеджера, который является одним из организаторов скандальной «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой, нашли сверток с неизвестным веществом. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

Скандальная вечеринка Анастасии Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года в клубе «Мутабор». Среди гостей были такие звезды, как Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Сама блогерша и другие артисты извинились за участие в откровенной вечеринке.

Ранее суд назначил наказание организатору «голой вечеринки» в Астрахани.

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