В доме организатора «голой вечеринки» Мишина нашли сверток с неизвестным веществом

В доме одного из организаторов «голой вечеринки» Игоря Мишина провели обыск и нашли сверток с неизвестным веществом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, в коттедже Мишина в подмосковном поселке Раздоры прошел обыск. У медиаменеджера, который является одним из организаторов скандальной «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой, нашли сверток с неизвестным веществом. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

Скандальная вечеринка Анастасии Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года в клубе «Мутабор». Среди гостей были такие звезды, как Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Сама блогерша и другие артисты извинились за участие в откровенной вечеринке.

Ранее суд назначил наказание организатору «голой вечеринки» в Астрахани.