Анна Пересильд рассказала, как избежала звездной болезни

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Анна Пересильд рассказала, как ей удалось избежать звездной болезни. С 15-летней актрисой побеседовало издание Voice.

По словам дочери заслуженной артистки РФ Юлии Пересильд, она отвлекает себя от популярности и профессиональной деятельности, вследствие чего не сталкивалась со звездной болезнью. Не жаловались на это и ее близкие.

«Для этого я много делаю: рассуждаю, читаю, смотрю фильмы или как-то еще отвлекаю себя от этой безумной суеты и популярности», — рассказала Пересильд.

Кроме того, продолжила молодая звезда, у нее нет табу в кино и она готова пойти на все ради роли, если ей предложат проект с интересным сценарием и хорошим режиссером.

Дочь знаменитости сыграла в «Слове пацана» 14-летнюю Айгуль, которая стала возлюбленной члена группировки «Универсам» Марата. Пересильд-младшая признавалась журналистам, что целовалась на съемках впервые в жизни. По словам Анны, ей очень повезло с партнером Рузилем Минекаевым, который отнесся к ней как к сестре и поддерживал, понимая неловкость ситуации.

Ранее Алексей Учитель объяснил, почему не снимает свою дочь.