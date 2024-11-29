Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Анна Пересильд рассказала, как избежала звездной болезни

Актриса Анна Пересильд заявила, что избегает звездной болезни, отвлекаясь от популярности

close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Анна Пересильд рассказала, как ей удалось избежать звездной болезни. С 15-летней актрисой побеседовало издание Voice.

По словам дочери заслуженной артистки РФ Юлии Пересильд, она отвлекает себя от популярности и профессиональной деятельности, вследствие чего не сталкивалась со звездной болезнью. Не жаловались на это и ее близкие.

«Для этого я много делаю: рассуждаю, читаю, смотрю фильмы или как-то еще отвлекаю себя от этой безумной суеты и популярности», — рассказала Пересильд.

Кроме того, продолжила молодая звезда, у нее нет табу в кино и она готова пойти на все ради роли, если ей предложат проект с интересным сценарием и хорошим режиссером.

Дочь знаменитости сыграла в «Слове пацана» 14-летнюю Айгуль, которая стала возлюбленной члена группировки «Универсам» Марата. Пересильд-младшая признавалась журналистам, что целовалась на съемках впервые в жизни. По словам Анны, ей очень повезло с партнером Рузилем Минекаевым, который отнесся к ней как к сестре и поддерживал, понимая неловкость ситуации.

Ранее Алексей Учитель объяснил, почему не снимает свою дочь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами