«Девчонки должны наряжаться»: Басков объяснил смену имиджа

Народный артист России Николай Басков объяснил смену имиджа. Об этом пишет «Пятый канал».

По словам Баскова, после былых нарядов в пайетках ему нравится классический стиль.

«Все ярко, красиво и дорого. Один раз живем», — говорит он.

Басков уверен, что попытки самоутвердиться за счет эпатажной моды сейчас несвоевременны, и сейчас одежда — это самое последнее, о чем надо думать.

«Вот девчонки, девчонки да. Они должны наряжаться, потому что мы на них смотрим», — говорит он.

Старые костюмы артист считает своей историей, снял для них отдельную квартиру и к 50 года планирует сделать их выставку. Вне сцены он предпочитает рубашки, футболки, джинсы и спортивные костюмы.

Накануне музыкальный продюсер Алина Сагина сообщила, что певица София Ротару попыталась продать свою московскую квартиру Николаю Баскову.

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