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«Иногда мешает»: Газманов о семье

Исполнитель Газманов признался, что проживает уже третью жизнь благодаря детям

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Эстрадный исполнитель Олег Газманов в новом интервью рассказал о влиянии семьи на творчество. Его цитирует «Пятый канал».

По его словам, семья — это и нагрузка, и радость.

«Иногда она мешает творчеству, а иногда помогает. Все, как и у всех людей», — сказал он.

73-летний Газманов уточнил, что семья — это его дети и жена.

«Я счастлив счастьем своих детей, и я проживаю уже третью жизнь глазами своего третьего ребенка», — заключил исполнитель.

Также Газманов признался, что современные технологии позволяют ему менять музыку, чтобы слушатели воспринимали ее по-новому.

«Новое не отменяет старое. Например, мой сольный концерт состоялся при участии большого симфонического оркестра, который позволил показать песни с совершенно другой стороны», — сказал артист.

Ранее композитор Игорь Матвиенко говорил, что нейросети в будущем смогут заменить специалистов, которые делают музыку.

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