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14-летняя дочь Юлии Пересильд поцеловалась на съемках впервые в жизни

Дочь Юлии Пересильд Анна призналась, что впервые поцеловалась на съемках сериала

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Дочь актрисы Юлии Пересильд Анна, которая сыграла в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальта», призналась, что впервые в жизни поцеловалась на съемках шоу. Ее слова передает «СтарХит».

«Я переживала, но мне повезло с моим партнером, он относился ко мне как к сестренке. Он понимал, что я переживаю, волнуюсь, поддерживал», — призналась 14-летняя артистка.

Издание подчеркивает, что к съемкам в проекте скептически относился отец Анны режиссер Алексей Учитель — его смущало количество откровенных и жестоких сцен в сериале.

«Не могу сказать, что он запрещал сниматься в сериале. Мне сложно что-то запретить. Он был против, скорее. Тяжелый сценарий, тяжелая роль… Но я его как-то переубедила. Это было очень тяжело и долго, но я это сделала. Сказала, что мне это очень интересно, что я должна там сниматься», — отметила девочка.

Актриса Юлия Пересильд воспитывает двоих детей от режиссера Алексея Учителя, которые уже несколько лет снимаются в кино. Старшая дочь Анна (родилась в 2009 году) появилась в трех фильмах и прошлым летом получила престижную кинонаграду за роль в фильме «Тибра», а младшая Мария (родилась в 2013 году) дебютировала в фильме «Цой», где сыграла сына известного музыканта.

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