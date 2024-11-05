Алексей Учитель объяснил, почему не снимает свою дочь — звезду «Слова пацана»

Режиссер Алексей Учитель в новом интервью объяснил, почему не снимает в собственных фильмах 15-летнюю дочь Анну Пересильд — звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Беседу с кинематографистом опубликовало издание Voice.
По словам Учителя, дочь стала такой знаменитой, что выбирает из главных ролей и ей некогда играть «просто что-то».
«Я-то хочу поработать с ней! Но у нее такой график, уже столько предложений, что я должен в очереди стоять», — признался Учитель.
Съемки сериала «Плевако» его студии «Рок», привел пример Учитель, совпали со съемками проекта «Слово пацана».
При этом, подчеркнул он, при выборе ролей девушка всегда советуется с папой и мамой — звездой фильма «Вызов» Юлией Пересильд и папой Алексеем Ефимовичем.
Накануне Пересильд объяснила, почему давно не виделась с дочерью.
«Моя девчонка, я соскучилась! Уже 1,5 месяца ты в экспедиции на съемках. Хорошо хоть урвали друг для друга пару деньков в Красной Поляне», — написала актриса на своей странице в социальной сети.
Ранее Стас Пьеха рассказал о воспитании сына.