Алексей Учитель объяснил, почему не снимает свою дочь — звезду «Слова пацана»

Режиссер Алексей Учитель в новом интервью объяснил, почему не снимает в собственных фильмах 15-летнюю дочь Анну Пересильд — звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Беседу с кинематографистом опубликовало издание Voice.

По словам Учителя, дочь стала такой знаменитой, что выбирает из главных ролей и ей некогда играть «просто что-то».

«Я-то хочу поработать с ней! Но у нее такой график, уже столько предложений, что я должен в очереди стоять», — признался Учитель.

Съемки сериала «Плевако» его студии «Рок», привел пример Учитель, совпали со съемками проекта «Слово пацана».

При этом, подчеркнул он, при выборе ролей девушка всегда советуется с папой и мамой — звездой фильма «Вызов» Юлией Пересильд и папой Алексеем Ефимовичем.

Накануне Пересильд объяснила, почему давно не виделась с дочерью.

«Моя девчонка, я соскучилась! Уже 1,5 месяца ты в экспедиции на съемках. Хорошо хоть урвали друг для друга пару деньков в Красной Поляне», — написала актриса на своей странице в социальной сети.

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